Togo: Ses pairs de la CEDEAO, l'UA et l'UNOWAS lui donnent carte blanche

Ce n'est forcément une invention maison de Telegramme228, mais bien ce qui peut se comprendre à travers un communiqué conjoint signé du trio « CEDEAO - Union africaine (UA)- Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) ».

Pour ces trois organisations qui disent "suivre de près l'évolution de la situation socio-politique en République Togolaise", et "prendre acte de l'adoption du projet de loi constitutionnelle visant à modifier les articles pertinents de la Constitution togolaise", "c'est une étape importante pour mettre le Togo en conformité avec les normes démocratiques reflétant les meilleures pratiques en Afrique de l'Ouest".

On peut dans la suite de ce communiqué se rendre compte de ce que ces organisations donnent ainsi raison au pouvoir de Lomé et au Chef de l'Etat togolais, Faure Gnassingbé et son gouvernement à qui elles donnent quitus " à fixer une date pour l'organisation du référendum sur le projet de loi constitutionnelle".

Un appel qui vient en contradiction avec celui de dialogue auquel a appelé il y a encore quelques semaines, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutteres.

Et quant à l'opposition, le trio CEDEAO, UA, UNOWAS l'invite " à saisir cette occasion pour faire avancer les réformes constitutionnelles" alors que tous les acteurs politiques togolais sont appelés par la.même occasion à " poursuivre le dialogue sur cette question importante de manière pacifique, conformément aux aspirations légitimes du peuple togolais", tout en faisant "preuve de retenue afin de préserver la paix et la cohésion dans le pays car le Togo est leur patrimoine commun".

L'opposition togolaise encore dans les rues du pays ce mercredi et qui y sera également demain jeudi appréciera. Mais pour ce que l'on sait, cette opposition togolaise revendique plutôt un retour à la Constitution de 1992 et les conséquences qui en découleront et aussi le droit de vote de la diaspora.