Burkina Faso: Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 4 octobre 2017

Le second décret nomme Monsieur Mabourlaye NOMBRE, Mle 28 063 E, Attaché des affaires économiques, Président du Conseil d'administration du Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB), pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le premier nomme Monsieur Mabourlaye NOMBRE, Mle 28 063 E, Attaché des affaires économiques, Administrateur représentant l'Etat au titre du ministère des Mines et des carrières au Conseil d'administration du Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB), pour un premier mandat de trois (03) ans.

- Monsieur Louis SAWADOGO, Mle 218 607 S, est nommé Responsable du « Programme valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation » cumulativement avec ses fonctions de Chef de département Productions forestières de l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA) ;

- Madame Palingwindé Ines Zoé Lydia ROUAMBA, Mle 241 739 Y, est nommée Responsable du « Programme services sociaux aux étudiants » cumulativement avec ses fonctions de Directrice générale du Centre national de l'information et de l'orientation scolaire et professionnelle (CIOSPB) ;

- Monsieur Saturnin BATIONO, Mle 212 347 R, est nommé Responsable du « Programme pilotage de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation » cumulativement avec ses fonctions de Directeur général des études et des statistiques sectorielles ;

- Monsieur Issa TAPSOBA, Mle 111 049 P, est nommé Responsable du « Programme recherche scientifique et innovation », cumulativement avec ses fonctions de Directeur général de la recherche scientifique et de l'innovation ;

- Monsieur Hyacinthe KABRE, Mle 112 473 J, Contrôleur du trésor, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Chef de département des finances et de la logistique du Secrétariat permanent des Ecoles et Centres de formation professionnelle de l'Etat.

C. AU TITRE DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

L'adoption de ce rapport permet la construction de 250 mini AEP dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins. Ces réalisations permettront de desservir environ 300 000 personnes additionnelles en eau potable et de contribuer ainsi à relever le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural.

Le troisième porte fixation des normes et exigences d'efficacité énergétiques s'appliquant aux appareils et équipements ainsi que leurs modalités de mise en œuvre.

Ce plan permet d'identifier et de planifier les séquences d'investissements du parc de production des réseaux de transport et de distribution et d'évaluer les coûts des investissements globaux permettant de faire face à la demande.

la délivrance d'agréments et autres attestations en matière commerciale et industrielle ;

