Sénégal: Un protocole d'accord pour accroître l'autonomisation de la femme

C'est une détermination ferme et une réelle volonté politique que le président de la… Plus »

Il s'agit du renforcement du leadership des femmes et de l'éradication des violences faites aux femmes de même que l'engagement de ces dernières dans les questions relatives au processus paix / sécurité et aux actions humanitaires.

Pour Yannick Glemarec, ce projet ne se limite pas seulement à promouvoir l'autonomisation des femmes et la compétitivité des entreprises féminines. Il cherche davantage à encourager la participation des femmes à toutes les sphères de la société et s'appuie sur cinq domaines prioritaires.

Il ajoute : «Ce projet va élaborer et exécuter un programme d'appui à l'entrepreneuriat de la gente féminine au Sénégal afin de densifier le tissu des PME féminines et d'en assurer la compétitivité au Sénégal et sera en phase avec le Plan Sénégal Emergent et le cadre global des objectifs pour le développement durable (ODD). »

