Le 28 Septembre dernier le Président de la Fédération de Russie Vladmir Poutine a rencontré le chef de l'Etat guinéen et Président en exercice de l'Union Africaine Alpha Condé qui a effectué une visite officielle à Moscou sur invitation du Président de la Fédération de Russie.

Pendant la rencontre les deux parties ont examiné l'état actuel et les perspectives du développement de la coopération Russo-Guinéenne.

La question de la collaboration entre la Russie et l'Union Africaine a été évoquée ainsi que les problèmes brulants de l'actualité régionale et internationale avec un accent particulier du continent Africain.

Vladimir Poutine a profité de sa rencontre avec le Président de la Guinée Alpha Condé, en déplacement à Moscou, pour évaluer l'état des échanges et remettre à son homologue une décoration d'État.

Alors que le volume des échanges a doublé au cours des 60 ans de relations diplomatiques entre la Russie et la Guinée, Vladimir Poutine a rencontré ce jeudi Alpha Condé pour lui affirmer que l'économie guinéenne attirait les investisseurs russes.

« Les investisseurs russes manifestent leur intérêt pour l'économie de votre pays. Le secteur important de la coopération bilatérale fut et reste le domaine de l'industrie minière. En Guinée la compagnie Russe d'aluminium RUSAL travaille avec succès depuis plus de 15 ans.

Parmi les actifs de la compagnie quelques complexes bauxite-alumine avec des gisements, des usines, des lieux de stockages, des infrastructures de services : Ports, chemin de fer (le volume d'investissement dépasse les 300 millions usd).

Dans le mémorandum signé aujourd'hui entre RUSAL et les partenaires guinéens il est prévu entre autres la prolongation de 25 ans de l'accord de mise en exploitation du gisement de bauxite de Dian-Dian le plus grand au monde ainsi que dans la région de Kindia », a affirmé le chef d'État russe, soulignant qu'il était heureux de rencontrer M. Condé, non seulement en tant que son homologue guinéen, mais aussi en qualité de Président de l'Union africaine (UA).

Le président de la Fédération de Russie a également affirmé qu'un domaine important de la coopération bilatérale est la santé «Avec la participation de Rospotrebnadzor de la Russie et le soutien de la compagnie RUSAL en Guinée un hôpital moderne a été construit pour lutter contre la maladie à virus Ebola, également un centre de recherche scientifique en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux. Au mois d'Août l'on a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre le virus Ebola, un vaccin produit par nos spécialistes », -- a dit le Président Poutine.

Alpha Condé a de son côté exprimé l'espoir de voir de plus en plus d'investisseurs russes sur le marché guinéen et a fait valoir le potentiel touristique de son pays. « J'espère que vous contribuerez à ce que de nouveaux investisseurs, et non seulement ceux qui sont déjà sur notre marché, arrivent dans le pays», a-t-il poursuivi.

« La coopération entre la Guinée et la Fédération Russie dans les domaines de la santé, la formation, l'armée, la sécurité, la pêche, le développement économique progressent positivement, et nous sommes bien sur très contents pour cela. En particulier notre coopération se développe dans le secteur de l'industrie minière, et nous espérons que des nouvelles sociétés et compagnies Russes viendront en Guinée. La Guinée se situe maintenant à une nouvelle étape dans la coopération avec ses partenaires, cette coopération prend un caractère stratégique. Et nous espérons qu'avec la Fédération de Russie nous pouvons atteindre des résultats plus éclatants et le volume de notre coopération connaitra un nouveau essor», a souligné le Président guinéen.

Les Présidents ont également échangé des décorations: Vladimir Poutine a remis à son homologue guinéen l'ordre de l'Amitié et a été élevé par M. Condé à la Dignité de grand-croix de l'ordre national du mérite de la Guinée, une décoration remise en vertu des efforts déployés par le Président russe en matière de règlement des conflits et des problèmes sociaux et économique.