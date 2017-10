Burkina Faso: Les PPP à la loupe des contrôleurs d'Etat

L'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) organise du 04 au 06 octobre 2017 à Ouagadougou, une session de formation des contrôleurs d'Etat. Des formateurs venus du Bénin, du Sénégal et de l'UEMOA prennent part à cet atelier pour partager leur savoir-faire du mécanisme partenariat public privé (PPP).

Le recours au mécanisme de partenariat public privé (PPP) suscite des débats en ce qui concerne les risques potentiels de corruption ou de mal gouvernance dans les contrats.

Pour redoubler de vigilance et parer à toute éventuelle dissipation de l'argent public, l'Autorité supérieure de contrôle de l'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) veut renforcer la capacité de ses membres. A cet effet, et pendant trois jours, elle va mener des réflexions sur l'utilisation efficiente et efficace des PPP.

Selon le contrôleur général d'Etat, Luc Marius Ibriga, la connaissance du mécanisme PPP va permettre de mesurer les risques tant en amont au moment de la contractualisation qu'en aval dans l'exécution.

« Dans un contrat qui lie l'Etat au secteur privé, il y a lieu d'être vigilant au moment de la contractualisation parce qu'une erreur à ce niveau peut avoir des conséquences très importantes. Egalement au moment de l'exécution, il faut avoir des connaissances nécessaires pour un suivi afin d'éviter tous les risques, à savoir des projets mort-né ou des projets qui ne sont pas exécutés » a-t-il soutenu. Pour lui, cette formation va permettre d'outiller les contrôleurs d'Etat dans le domaine de contractualisation et de l'exécution des projets en PPP dans l'intérêt du peuple Burkinabé.

« Cette formation est la première d'une série que les contrôleurs d'Etat vont recevoir afin de mieux exercer leur rôle qui est d'interpeller le gouvernement en cas de problème, de dénoncer s'il y a des contrats mal ficelés », a-t-il déclaré.Selon Nourou Dine Saka Saley un des formateurs présent, les PPP sont des contrats qui engagent les finances publics, ce n'est ni un endettement déguisé ni un endettement classique, c'est une façon de profiter des savoirs faires et surtout des financements des sociétés privés pour financer les activités publiques.

« Doter le contrôleur d'Etat de tout ce qu'il y a comme outils va permettre de savoir déceler les vices et les risques qu'il peut y avoir dans la contractualisation des contrats qui va engager la vie des populations » a-t-il poursuivi.Luc Marius Ibriga a par ailleurs interpellé tous les contrôleurs à aiguiser leur vigilance afin de jouer au mieux et efficacement leur rôle d'interpellation, de dénonciation et de conseil.