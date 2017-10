Congo-Brazzaville: Culture et ARTs - Le ministre visite les structures sous tutelle

Arrivée à la tête du ministère de la Culture et des arts il y a quelques semaines, Dieudonné Moyongo, a procédé à la visite des structures sous tutelle de la ville capitale afin de dresser un état des lieux.

La visite de ces structures s'impose au nouveau patron de la Culture et des arts, parce que, pense-t-il, il ne peut faire un certain nombre des projections sans avoir au préalable fait l'état des lieux. C'est dans ce contexte qu'il a visité respectivement : le musée national ; le centre de formation et de recherche en arts dramatique (Cfrad) ; le musée Marien Ngouabi ; la Manufacture d'arts et d'artisanat du Congo (Maac) ; le Cercle culturel Sony Labou Tansi ; le festival panafricain de musique (Fespam) ; la bibliothèque nationale ; l'Ecole de peinture de Poto-Poto ; les directions départementales du livre et de la lecture publique, du patrimoine et des archives et celle des arts et lettres, ajouter à cela les chefs des projets. La ronde des structures sous tutelles s'est arrêtée au Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, où le ministre accompagnée de la directrice générale de cet espace, a visité la tombe de l'explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza et sa famille.

Plusieurs structures accusent d'énormes difficultés de fonctionnement. Au Cfrad par exemple, le bâtiment tant à s'écrouler au regard impuissant de son nouveau directeur, Serge Limbvani qui n'a point des moyens pour agir. Au musée Marien Marien Ngouabi, Jean Dany Ebouélé, directeur de cette structure a dressé un état des lieux alarmant. Les décisionnaires sont à 18 mois de salaires impayés en dépit de leur volonté de se présenter toujours à leur poste de service. Au Fespam, son commissaire général, Hugues Gervais Ondaye, a lui aussi posé le même problème ; les agents sont à 4 mois sans salaires. Le budget annuel affecté à cette structure panafricaine qui est à 95 millions en raison de 7,5 millions par mois, n'est pas régulier. Quant à la question de savoir à quand l'organisation de la onzième édition reportée ; l'affaire sera traitée à huis clos. La bibliothèque nationale est dans un état d'insécurité alors que le Cercle culturel Sony Labou Tansi souffre de manque des pièces juridiques...

A l'issue de cette visite, le ministre de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo, a reconnu que la situation est inquiétante, mais les dispositions seront prises pour faire face à toutes ces difficultés auxquelles sont confrontées ces différentes structures.

« Nous sommes passés au Cfrad, sa fondation est en train d'être détruite par une grande érosion. Or, nous avons en ces lieux, les archives nationales du Congo. Une partie de ces archives est constituée des archives de l'ancienne Afrique équatoriale française (AEF) ; ce qui fait partie du patrimoine de l'humanité. Après deux pluies, la fondation de cette maison historique est en train d'être détruite. Nous avons le devoir en tant que ministère de la mémoire de sauvegarder ce patrimoine historique, parce qu'en 1944 la conférence de Brazzaville qui avait été organisée par le général Charles De Gaulle s'était tenue au Cfrad. Donc si nous ne prenons un certain nombre de dispositions, peut-être que d'ici quelques années, les vestiges de notre histoire disparaitront, voilà pourquoi notre descente est d'une importance capitale », a déclaré le ministre de la Culture et des arts.

Avant d'ajouter que cet état des lieux, lui permettra de soumettre au premier ministre chef du gouvernement, un dossier pour lui permettre de prendre des dispositions qui s'imposent.