Burkina Faso: Me Guy Hervé Kam - "Il n'y a pas plus politique que les organisations syndicales"

Le Centre pour la gouvernance démocratique (CGD) a organisé un dialogue démocratique sur le thème : «Société civile, syndicalisme et politique», le mardi 3 octobre 2017 à Ouagadougou. A l'occasion, les positions ont été par moment tranchées sur les liens, mais aussi les manipulations supposées entre ces différentes entités, dans l'espace public burkinabè.

La salle du Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) a réuni, dans l'après-midi du mardi 3 octobre 2017, un beau monde composé d'acteurs de la société civile, des partis politiques, des syndicats, des juristes et des chercheurs autour du thème : «Société civile, syndicalisme et politique».

L'initiative est du Centre pour la gouvernance démocratique (CGD), en collaboration avec l'Institut national des sciences des sociétés (INSS) et l'Université d'Uppsala (Suède). Sur le thème, les débats ont été souvent houleux, tant société civile et syndicat ont voulu se démarquer de la politique.

Pour le Pr Augustin Loada, avec l'évolution de la situation sociopolitique des dernières années au Burkina Faso, il est, par moment, difficile de tracer une ligne claire de démarcation entre société civile, syndicat et parti politique.

C'est le Secrétaire général (SG) du Syndicat autonome des magistrats du Burkina (SAMAB), Antoine Kaboré, qui a véritablement lancé les débats. A l'entendre, les rapports entre ces trois acteurs de l'espace public burkinabè sont diversifiés du fait du degré de confiance qui peut s'installer entre eux.

« Tout dépend des objets, des engagements, des méthodes utilisées et de la finalité des luttes», a-t-il dit. Et de poursuivre que par exemple lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014, les syndicats ont refusé de s'associer aux instances décisionnelles de la Transition et se sont clairement opposés au coup d'Etat de septembre 2015.

«Lorsque le régime démocratique s'est installé, les syndicats sont retournés à leur rôle de défense des intérêts moraux et matériels de leurs membres», a-t-il précisé pour exprimer la distance des syndicats avec la politique. Me Guy Hérvé Kam du Balai citoyen a balayé du revers de la main ces propos.

«Il n'y a pas plus politique que les organisations syndicales estudiantines et professionnelles... », a-t-il lancé avant de s'attaquer également aux Organisations de la société civile (OSC).

Un ouvrage scientifique sur l'insurrection

En effet, a-t-il fait savoir, certains partis politiques, sachant qu'ils ne peuvent pas mobiliser, ont créé des OSC. « C'est d'ailleurs la politisation des OSC qui a justifié les pugilats lors de la désignation des membres du Conseil national de la Transition », a-t-il ajouté.

Il va même plus loin en précisant que les OSC les plus jeunes se créent sur des thèmes éminemment politiques. Ce dialogue démocratique a été précédé de la publication d'un ouvrage intitulé « Transformation socio-politique burkinabè de 2014 à 2016 : Perspectives anthropologiques des pratiques politiques et de la culture démocratique dans un Burkina Faso nouveau ».

L'ouvrage est signé du Pr Sten Hagberg de l'Université d'Uppsala (Suède), du maitre de recherche, Ludovic Kibora, directeur de l'INSS et d'autres « jeunes » chercheurs que sont Sidi Barry, Siaka Gnessi et Adjara Konkobo. Les recherches ont été commanditées par l'ambassade de Suède à Ouagadougou.

«Pour mieux comprendre la dynamique qui s'est déroulée pendant les événements de 2014 à 2016 et pour mieux nous positionner pour l'avenir, nous avons demandé à un groupe de chercheurs burkinabè et suédois de synthétiser un travail déjà en cours», a expliqué le 1er conseiller de l'ambassade, Mats Harsman.

Les résultats de ces recherches, a-t-il dit, permettront d'orienter l'intervention de la Suède au Burkina Faso. Dans la collecte des données, a dit le Pr Kibora, « on ne s'est pas contenté de lire les gens ou d'écouter les versions officielles des faits, mais nous avons fait une recherche par le bas en voyant dans la société comment les gens aux bords de la route, le mécanicien, ... perçoivent les changements qui interviennent ».

Il en ressort donc des propositions sur des questions de la jeunesse, de la femme, des OSC, des syndicats et des partis politiques. «Ce n'est pas un travail à chaud, ni à froid, mais un travail à tiède», a conclu le Pr Sten qui invite les acteurs de la vie politique à s'en procurer.