Cameroun: Enquête/Répression - MTN Cameroun bloque l'accès aux services à certains abonnés des zones anglophones

D'après des témoignages de plus en plus grandissants, plusieurs camerounais ressortissants des zones minoritaires anglophones se plaignent depuis quelques jours de l'opérateur de téléphonie Mtn Cameroun.

D'après des propos recueillis, ces camerounais natifs de Limbé, Kumbo, Muyuka, Mamfé, Bamenda, etc. se plaignent du fait qu'ils ne peuvent plus depuis des jours déjà appeler leurs proches via cet opérateur. Le seul service disponible, d'après eux, est essentiellement confiné à la réception des appels. Pour d'autres qui ont bien voulu répondre à nos questions, le constat est plus écœurant car leurs numéros ayant été purement et simplement bloqués par l'opérateur de téléphonie Mtn Cameroun.

D'après nos enquêtes et témoignages toujours venant de quelques ressortissants anglophones, les autres opérateurs de téléphonie à savoir Orange Cameroun, Nextell et désormais Yoomee ne semblent pas encore opérer de la même manière. Est-ce dû au fait que la société Mtn Cameroun appartienne à un Mukete, ressortissant du Sud-Ouest d'où le repli identitaire qui permet à cet opérateur d'enregistrer un nombre important d'anglophones parmi ses abonnés?

Par souci d'éclaircissements sur une telle procédure ou mesure de l'opérateur Mtn Cameroun au détriment d'un certain nombre d'abonnés, sous anonymat, un responsable à l'agence de Yaoundé rétorque que des messages ont été envoyés à plusieurs abonnés afin de les exhortés à venir s'identifier dans les différents points agrées prévus pour la circonstance. Une explication complètement réfuté par les mis en cause qui répondent qu'il n y a aucune raison qui justifie cette suspension de service car en grande partie ils avouent avoir été identifiés depuis des années lors des opérations officielles.

Trois jours après la pseudo proclamation de l'indépendance de l'Ambazonie qui rassemble pour l'essentiel les limites coloniales regroupant les zones anglophones, le malaise dans les relations entre camerounais ressortissants de ces zones et les mesures prises pour revenir à l'apaisement et au dialogue comme l'appel d'un vœu cher tous les dignitaires de ces zones, est de plus en plus profond. Va-t-on enfin fumer le calumet de la paix ?