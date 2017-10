Angola: L'AGT réitère un traitement spécial aux grands contribuables

Le ministre angolais des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, dit… Plus »

Hermenegildo Gaspar a reconnu que l'action des principaux contribuables était d'une extrême importance pour l'économie nationale, car elle contribue dans une large mesure à l'augmentation de la production dans les différents secteurs d'activité et des recettes fiscales, à la création d'emplois, ainsi qu'à la capture des investissements et des devises pour le pays.

Luanda — Les plus de 320 grands contribuables continueront de bénéficier d'un traitement différencié et personnalisé de la part de l'Administration Générale des Impôts (AGT, sigle en portugais), pour avoir un poids significatif dans les recettes pour le Budget Général de l'État (OGE), contribuant 76 cent des recettes fiscales non pétrolières.

