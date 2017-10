Congo-Kinshasa/Libye: Mondial Russie 2018 - La RDC sans Bope, Ikoko et Maghoma contre la Libye à Monastir

Le sélectionneur de la RDC, Florent Ibenge, devra composer son équipe sans trois pions majeurs lors du match de la cinquième journée des éliminatoirs de la Coupe du monde Russie 2018 contre la Libye, notamment Ikoko de Guingamp, Maghoma de Birmingham City et Bope du Standard de Liège, tous blessés. Bope devra du reste subir une intervention chirurgicale pour une rupture des ligaments croisés qui le rendrait indisponible pour plus ou moins six mois.

Les Léopards de la RDC affrontent le 8 octobre 2017 au stade Mustafa Ben Jannet de Monastir en Tunisie, les Chevaliers de la Méditerranée de Libye, en match de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018. Les Libyens livrent leur match à domicile en dehors de la Libye à cause de l'insécurité qui règne à Tripoli, à Benghazi et d'autres villes de ce pays en proie à la guerre depuis la mort du président Mouammar Kaddhafi en octobre 2011. Après la demande de la Fécofa rejetée par la Fifa de jouer ce match de la cinquième journée en dehors de la Tunisie qui est un adversaire direct de la RDC, l'on s'est résolu au niveau local de se concentrer sur cette rencontre importante, espérant bien entendu que le premier de ce groupe, la Tunisie, tombe à Conakry face à la Guinée. La Confédération africaine de football a choisi le Sénégalais Malang Diedhiou comme arbitre central de cette rencontre et ses deux assistants, Djibril Camara et El Hadj Malick Samba. Le Sénégalais Issa Sy est l'arbitre protocolaire

Ainsi, les Léopards ont mis le cap El Jadida au Maroc pour le regroupement avant de prendre la direction de Monastir en Tunisie ce jeudi 5 octobre. Mais pour cette rencontre, le sélectionneur Florent Ibenge -qui aura à ses côtés son adjoint Mwinyi Zahera dont la sanction a été levée, et Pamphile Mihayo Kazembe, devra composer son groupe sans trois pions majeurs, notamment le latéral droit Jordan Ikoko de Guingamp en L1 France, le milieu relayeur Jacques Maghoma de Birmingham City en D2 anglaise et le milieu récupérateur Merveille Bope Bokadi du Standard de Liège, tous blessés lors de leurs dernières rencontres en clubs. Pour pallier leur absence, deux joueurs ont été rappelés en urgence, le latéral Arnold Nkufo de Vitoria Setufa au Portugal et le milieu de terrain Chikito Lema Mabidi du Raja de Casablanca.

Aussi sont-ils désormais vingt-deux joueurs retenus pour cette rencontre contre la Libye à Monastir. Il s'agit des gardiens de but Matampi Vumi Ley (Mazembe), Joël Kiasumbua (Lugano/Suisse) et Nathan Mabula Mabruki (Daring Club Motema Pembe) ; des défenseurs Issama Mepko (Mazembe), Gabriel Zakuani (Gilligam/D3 Angleterre), Marcel Tisserand (Wolfsburg/Allemagne), Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie), Glody Ngonda Muzinga (V.Club), Christian Luyindama Nekadio (Standard de Liège/Belgique) et Wilfried Moke (Konyaspor/Turquie) et Arnold Nkufo (Vitoria Setufa/Portugal).

Les milieux de terrain présents à El Jadida sont Chancel Mbemba (Newcastle/Angleterre), Chikito Lema Mabidi (Raja de Casablanca/Maroc), Neeskens Kebano (Fulham/D2 Angleterre), Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique) et Gaël Kakuta (Amiens/France). Enfin, les attaquants aperçus à El Jadida présents sont Chadrac Akolo (VBF Stuttgart/Allemagne), Jordan Botaka (Saint-Trond/Belgique), Cédric Bakambu (Villareal/Espagne), Firmin Mubele (Rennes/France), Jonathan Bolingi (Mouscron/Belgique), et Junior Kabananga (FK Astana/Kazakhstan).