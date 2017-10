Angola: Le Conseil d'Administration de la Sonangol n'a que trois expatriés

Le ministre angolais des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, dit… Plus »

Un processus de transformation est en cours au sein de la Sonangol. Ses méandres sont publics et complètement adaptés au modèle défini par l'Etat actioniste. Et l'objectif principal de ce processus est de rendre à la Sonangol sa condition de référence sur le marché énergétique mondial, par la création de richesse pour le pays et contribuer ainsi, d'une façon décisive, au développement durable des citoyens angolais, ajoute le communiqué.

"Comme les nombres le prouvent, sans équivoque, la majorité des contrats est nationale, mais ce Conseil d'Administration croit que la Sonangol devra, en tant qu'Entreprise de référence, accueillir la multiplicité et la diversité de la société angolaise, et intégrer dans ses équipes tous ceux qui, objectivement, rehausse sa valeur".

