Angola: Le Bureau du PGR renforcé avec 25 nouveaux auditeurs juridiques

Luanda — Le Bureau du procureur général de la République (PGR, sigle en portugais) a été renforcé avec 25 nouveaux auditeurs légaux, qui devraient s'acquitter de leurs fonctions dans les 18 provinces judiciaires, à l'exception de Luanda.

Les 25 nouveaux procureurs, investis mercredi à Luanda par le procureur général de la République, João Maria de Sousa, ont terminé le stage pour le Ministère Public à l'Institut national des études judiciaires (INEJ).

Aux nouveaux magistrats du ministère public, le procureur général de la République les a appelé à exercer la fonction avec impartialité, civilité, parcimonie, responsabilité et loyauté mettant toujours au premier plan les intérêts supérieurs de l'État.

«Votre autorité vient de la Constitution et de la Loi et ce n'est pas avec arrogance et avec l'imposition de règles statutaires supplémentaires qui font valoir votre autorité», a déclaré João Maria de Sousa, s'adressant aux nouveaux magistrats.

Il a ajouté que le profil du magistrat du ministère public ne tolérait pas certains comportements «qui sont vus ici et là dans notre vie quotidienne, avec des manifestations de vanité excessive et de mépris pour le citoyen assoiffé de justice».

Selon lui, un tel comportement transmet une image complètement étrangère aux fins de la justice et de ceux qui y participent et y administrent.

João Maria de Sousa a reconnu, d'autre part, que le Bureau du PGR était confronté à des difficultés en raison de la nécessité d'augmenter le nombre de magistrats et d'employés, le manque d'installations pour un hébergement adéquat des services et de fonds opérationnels pour soutenir les enquêtes et les actes d'instruction procédurale.

Les 25 nouveaux procureurs de la République ont été distribués dans les 18 provinces judiciaires, n'ayant pas été considéré la province de Luanda, la capitale du pays, en raison du manque de postes vacants. L'Angola compte 19 provinces judiciaires.