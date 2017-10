Cameroun: Zone franc - Les ministres en conclave

Les ministres des finances de la zone Franc et leur homologue français vont également se pencher sur la situation économique de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC) dont quatre des six pays membres sont sous-programme avec le FMI dans le cadre de la facilité élargie de crédit. L'objectif de ce programme, rappelons-le, étant de mettre des ressources à la disposition des Etats afin de réduire leur dette et financer les réformes. D'où l'importance de cette rencontre pour les pays de la CEMAC, qui traversent une période économique et financière difficile, contrairement aux pays d'Afrique de l'ouest.

En prélude aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, les ministres des finances des 14 pays ayant en partage le Franc CFA se réunissent dès demain en France, dans le cadre de la rencontre annuelle. Ces plénipotentiaires africains, parmi lesquels Alamine Ousmane May, ministre camerounais des Finances, seront autour de leur homologue français, Bruno Le Maire, qui prend part à la rencontre pour la première fois. Selon certaines sources, relayées sur la toile par des sites spécialisés, la rencontre abordera des questions portant réforme du Franc CFA.

