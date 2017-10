Congo-Brazzaville: Des couloirs humanitaires bientôt mis en place dans le Pool

Les négociations entre le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international (FMI) ont franchi une… Plus »

La paix véritable dans le Pool passe surtout par le pardon et la réconciliation, a estimé cette même source qui appelle les autorités congolaises, l'opposition et la société civile au sursaut.

« Dans ce cas la sécurisation des couloirs humanitaires qui vont être créés doit être assurée par les gendarmes », a suggéré un responsable de l'opposition qui a préféré garder l'anonymat et pour qui la gendarmerie a toujours été plus neutre.

En écoutant les ressortissants du Pool mardi, on a retenu que la responsabilité des tueries et autres actes inciviques commis dans le Pool n'incombe pas qu'aux ex-combattants Ninjas et à leur responsable Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntumi, mais aussi à quelques éléments indisciplinés de l'armée.

Le chef de l'Etat congolais Denis Sassou-Nguesso l'a indiqué il y a deux jours au cours des échanges directs et francs avec les sages, notables et religieux venus à sa rencontre à Brazzaville.

