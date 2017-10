Ile Maurice: Touria Prayag - «L'affaire Yerrigadoo prend une allure de film bollywoodien»

interview

Savez-vous pourquoi exactement vous êtes convoquée par le Central Criminal Investigation Department jeudi ?

En toute franchise, je ne le sais pas. Tout ce qui se passe dans cette affaire prend une allure de film de Bollywood. Comme dans chaque intrigue, il y a les acteurs principaux, les petits acteurs et les figurants. Sauf que dans l'affaire Yerrigadoo, les autorités accordent plus d'importance aux petits acteurs et figurants qu'aux acteurs principaux.

Qu'est-ce qui vous lie donc au dénonciateur Husein Abdool Rahim ?

Je ne le connaissais pas avant et tout ce jeu-là de faire des figurants les héros du film me semble ridicule. Le vrai film se déroule ailleurs. Et c'est ce film-là qui devrait occuper nos journées et nos soirées.

Quel est votre sentiment face à cette convocation aux Casernes centrales ?

Je l'ai dit: nous ne sommes pas les acteurs principaux de cette histoire. Contre ceux-là, il n'y a rien. Mais les journalistes, eux, se font bousculer alors que mes collègues et moi n'avons fait que notre travail.

Pensez-vous que votre convocation soit une vendetta politique ?

Je n'en sais rien. Mais l'opinion publique est suffisamment intelligente. Elle a déjà porté son jugement.

Avez-vous déjà retenu un avocat ?

Oui, en effet. Mon avocat est Me Antoine Domingue.

Dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Je ne suis pas enchantée à l'idée d'aller aux Casernes centrales. Il y a tellement de choses plus utiles et agréables à faire, mais je m'y suis résignée. Donc je répondrai à la convocation.