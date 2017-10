Burkina Faso: Crise mine de Bélahourou /Ulrich Sommanda - «Le chômage technique n'a pas suivi la procédure normale »

Nous avons saisi le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale ainsi que le ministre des Mines et des Carrières afin qu'ils interpellent les responsables de la mine sur la situation que vivent nos camarades de la SMB.

« Nous ne pouvons pas comprendre que plus de 600 travailleurs actifs dans une mine étrangère se retrouvent du jour du lendemain en chômage technique et de surcroît sans que la procédure légale soit suivie.

Qu'elle nous dise concrètement si nous sommes licenciés et si c'est le cas, qu'elle nous donne ce qui est de droit, c'est-à-dire nos droits de licenciement et tout ce qui va avec», a martelé Ulrich Sommanda.

Après cette conférence de presse, les travailleurs de la SMB disent attendre d'une part les réactions des autorités du pays, car, selon eux, il est indicible et inconcevable que, dans un Etat de droit, des sociétés étrangères bafouent les droits des citoyens au vu et au su de leurs autorités ; et d'autre part, interpeller les responsables de la SMB sur cette situation précaire.

La société fait des résultats positifs, mais on dit qu'on ne peut pas régler les salaires des travailleurs. Voyez vous-mêmes que c'est contradictoire», a indiqué Seydou Tamboura, délégué syndical et opérateur d'usine à la SMB.

Les travailleurs n'ont donc eu comme dernier recours que la contestation. Pour eux, cette situation est déplorable et illégale pour vice de procédure dans la mesure où il faut d'abord discuter avec les délégués du personnel et négocier les modalités d'application du chômage technique.

