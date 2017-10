Sénégal: Modernisation du système informatique de gestion de la solde, une avancée

C'est une détermination ferme et une réelle volonté politique que le président de la… Plus »

Le directeur adjoint de la solde, Pape Souhaibou Coulibaly, déclare que cette formation des agents des régions de Louga, Saint-Louis et Matam vise à renforcer leurs compétences. Selon lui, cela leur permettra de fournir des services performants et adaptés aux administrés dans les différentes régions du Sénégal.

Selon lui, cette déconcentration des services de la solde permettra de soulager les agents de l'administration des régions éloignées de Dakar, et de leur faciliter un meilleur accès aux services des finances et de la solde. De la même manière, elle leur évitera des déplacements vers la capitale pour le règlement de dossiers administratifs.

Saint-Louis — La modernisation du système informatique de gestion de la solde et sa déconcentration au niveau des régions de Louga, Saint-Louis et Matam sont une avancée dans l'optique d'un rapprochement de l'administration des administrés, a salué mercredi l'adjoint au gouverneur chargé du développement de Saint-Louis, Sahib Fall.

