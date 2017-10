Angola: Le ministre de la Communication sociale pour un journalisme équilibré

Le ministre angolais des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, dit… Plus »

"Afin d'accroître sa crédibilité, les organes des médias publics doivent pratiquer un journalisme équilibré, pluraliste, diversifié, pragmatique et contextualisé, en évitant le journalisme bureaucratique et administratif", a déclaré le ministre João Melo.

Il a recommandé un meilleur alignement, en termes de journalisme, de la structure informative des organes publics et a appelé à la nécessité de plus de débats publics avec divers acteurs de la société, la réalisation de plus de reportages, la diversification des sources, sans se limiter à l'ordre du jour officiel.

João Melo parlait au Conseil Editorial du secteur qu'il dirige, au siège du ministère, devant les présidents des Conseils d'administration de l'Agence Angola Press (Angop), des Editions "Novembro", de la Télévision publique d'Angola (TPA) et de la Radio nationale d'Angola (RNA), où il a annoncé des directives générales et spécifiques pour ces organes de médias publics.

