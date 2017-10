Angola: Des ONG devraient contribuer à la recherche de solutions

Luanda — Les organisations de la société civile et d'autres groupes de pression ont été appelés mercredi, à Luanda, à contribuer positivement à la recherche de solutions aux problèmes concrets des communautés dans lesquelles ils sont insérés.

C'est ce qu'a exhorté la directrice nationale pour les Politiques familiales en représentation de la ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Victoria Francisco Correia, à l'ouverture de l' «atelier national des organisations de la société civile pour renforcer le système de santé communautaire en Angola".

Selon la responsable, les organisations de la société civile représentent le soi-disant 3ème secteur de la société avec une importance très importante dans le cadre de l'exercice de la citoyenneté, dans la mesure où elles apparaissent comme des mécanismes de participation active des citoyens dans le cadre des sociétés modernes et démocratiques.

Elle a souligné que, dans le cadre de l'exercice d'une gouvernance inclusive et participative, l'exercice de gouvernance avec ses différentes réalités socioculturelles, habitudes et coutumes suppose nécessairement l'établissement d'alliances de base avec les organisations de la société civile.

Ce fait, a-t-elle poursuivi, favorise certainement l'inclusion de tous les segments sociaux dans les différentes régions géographiques du pays, de sorte que leurs préoccupations soient prises en compte par les autorités publiques.

La responsable a également affirmé que les 90 organisations de la société civile visées par cet atelier, qui aborde des questions importantes liées au renforcement de la santé communautaire dans le pays, représenteront certainement un gain pour les communautés, les familles et surtout les groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes et les personnes âgées.

Le ministère de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme considère qu'il s'agit d'une initiative louable faisant partie des priorités du secteur à un moment où ses actions sont orientées dans le cadre de l'action sociale, traduites par l'assistance et protection sociale des groupes vulnérables, la valorisation de la famille et le renforcement de leurs compétences, la promotion de la femme et la garantie de l'égalité entre les sexes et l'équité, et le développement des communautés en général.