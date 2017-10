Angola: La municipalisation de l'action sociale dans les priorités - Ministre Victoria da Conceição

Luanda — La municipalisation de l'action sociale est l'une des priorités du Ministère de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, a affirmé mercredi à Luanda, la ministre Victoria da Conceição.

La gouvernante, qui intervenait à la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, a souligné que le travail du secteur serait d'aller à la rencontre des populations.

"Il est nécessaire de maintenir un dialogue ouvert avec les bénéficiaires de nos programmes, ce qui en fait des agents de leur propre développement", a-t-elle indiqué.

Victoria da Conceição a avancé qu'en ce qui concerne son secteur, le slogan serait le renouvellement dans la continuité.

Elle a appelé les travailleurs à comprendre le nouveau scénario qui se vit, les exhortant à s'adonner sérieusement au travail avec dévouement.

"Je serai exigeante et j'espère de vous la meilleure compréhension et l'aide", a-t-elle souligné, ajoutant que son action sera orientée, périodisant les attitudes proactives de tous les employés et le travail d'équipe, mettant en relief l'esprit d'entraide.

Dans le secteur social, Victória da Conceição a affirmé qu'il fonctionnerait avec des lignes de force bien définies et des objectifs réalisables, qui se traduiront par des politiques publiques solides et des programmes intégrés visant à protéger, aider et développer l'enfant, les personnes âgées et les personnes handicapées , la famille et la promotion des femmes, l'égalité entre les sexes, ainsi que l'unité et la cohésion familiale.

A son tours, le ministre sortant, Gonçalves Manuel Muandumba, a souligné que le travail du Ministère avait permis au cours de ces derniers mois de voir animées des personnes en situation de pauvreté et vulnérabilité.