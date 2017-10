La commune de Ouagadougou a lancé son projet de renforcement de la planification familiale, le mercredi 4 octobre 2017. Par cette initiative, la commune affiche son engagement en faveur de la santé de la population.

En février 2017, à Dakar au Sénégal, neuf pays de l'Afrique francophone : 5 Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo) se sont engagés dans la plateforme «The Challenge Initiative» pour l'accélération de la planification familiale en Afrique de l'Ouest. Huit mois après, le pays des Hommes intègres honore son engagement à travers «The Challenge Initiative» au Burkina Faso.

Il s'agit du projet de renforcement de la planification familiale dans la ville de Ouagadougou, dont les activités ont été lancées, le mercredi 4 octobre dernier, dans l'enceinte de la mairie centrale. Prévu pour la période 2017-2019, ce projet a pour but de résorber 60% du gap en planification familiale chez les femmes additionnelles d'ici à fin 2020, selon le maire de la commune, Armand Béouindé.

Durant ces 24 mois, la commune va assurer la formation de 426 prestataires en planification familiale clinique, équiper les 102 formations sanitaires pour l'offre de méthodes contraceptives et réhabiliter 15 centres de santé. Le coût du projet est estimé à 769 494 528 F CFA, dont 262 509 861 de FCFA soit, 34, 1% à mobiliser par la commune.

«Les 65,9% devraient être apportés sous forme de subvention par TCI qui a déjà disposé plus de 200 millions de F CFA», a confié le bourgmestre de la capitale. Avec ce projet, premier du genre, la commune entend jouer sa partition dans la promotion de la planification familiale.

« Nous nourrissons l'espoir que ce projet contribuera au renforcement de l'espacement des naissances, d'une part, améliorera la qualité de la santé de la mère et de l'enfant, d'autre part et, enfin, réduira les risques pour la femme de perdre la vie en la donnant», a poursuivi le maire. Pour ce faire, la commune compte sur l'accompagnement de tous les acteurs du domaine.

Le Burkina Faso, pionnier du TCI

A peine lancé, le projet est déjà salué. Pour la directrice de la santé et de la famille, Dr Ramatou Sawadogo, représentant, le ministre de la Santé, cette initiative traduit l'engagement des collectivités territoriales au coté du gouvernement, pour améliorer l'état de la santé des populations, en général et des femmes, en particulier.

Selon elle, le projet va renforcer la mise en œuvre du plan national d'accélération de la planification familiale 2017-2020. Quant à la directrice de la plateforme Afrique de l'Ouest francophone pour l'accélération de la planification familiale «The Challenge Initiative», Thérèse Mayé Diouf Ba, elle se réjouit du coup d'essai de Ouagadougou : «Le Burkina Faso est pour cette première phase de TCI, le seul pays à avoir réussi à positionner deux villes.

«En plus de Ouagadougou, la ville de Koudougou est aussi en phase de rédaction de son projet». Elle a indiqué que grâce au leadership de ses élus et du potentiel humain, le pays des Hommes intègres avance inéluctablement vers un réel progrès social et économique.

Elle a en outre relevé qu'en matière de planification familiale, le Burkina Faso est cité en exemple parmi les pays du partenariat de Ouagadougou. Sur ce point, la directrice de la santé et de la famille a rappelé que des efforts considérables ont été enregistrés. Il s'agit de l'enregistrement de 1 680 000 femmes additionnelles utilisatrices de méthodes contraceptives modernes.

Ce qui a permis, selon ses dires, d'éviter près de 414 000 grossesses non désirées, 135 000 avortements à risque et 1575 décès maternels. Toute chose qui conforte les bienfaits de la planification familiale.

«En investissant dans la planification familiale, non seulement nous sauvons des vies et permettons aux femmes et aux enfants de réaliser tout leur potentiel, mais nous permettons également de réaliser d'importantes économies dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement», a-t-elle indiqué.

C'est pourquoi, à l'entendre «The Challenge Initiative» apparaît comme une opportunité et un catalyseur dans l'accélération de la planification familiale dans les zones urbaines pauvres.