Burkina Faso: Un groupe d'autodéfense arrête des policiers ripoux

A la faveur de la rentrée scolaire et académique 2017-2018, le Syndicat national des enseignants du… Plus »

Ils m'ont réclamé mes documents d'identification et la carte grise de ma moto. J'ai tout remis et à la fin du contrôle ils m'ont dit de payer 2 000 F CFA, car je circulais à une "heure tardive". J'ai répondu que je n'avais pas d'argent mais j'ai dû payer 1 000 F CFA pour qu'ils me laissent partir. »

« Vraiment, on est très contents des Kogl Weogo, ils ont fait du bon boulot, ce que moi je peux dire aux autorités, ils n'ont qu'à prendre en compte les Kogl Weogo, s'ils peuvent les encadrer, en tout cas ils nous aident beaucoup. Ce que les Kogl Weogo ont fait c'est bien, c'est pour nous sécuriser. Demain, ils [les policiers, ndlr] ne vont plus s'amuser à racketter les gens comme ça ».

