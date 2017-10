Burkina Faso: Camion-podium de Hono management - Place aux shows de qualité

Un concours de beauté et de culture générale qui met en compétition des étudiantes issues des universités et des grandes écoles du Burkina Faso.

La cérémonie, soutenue par la boisson Flag, s'est déroulée dans une ambiance musicale, avec à l'affiche des vedettes de la danse et de la musique burkinabè. Les danseurs du groupe R-maxi, la jeune chanteuse Owena et Hamed Smani ont ainsi égayé les spectateurs.

Hono management, agence conseil en communication spécialisée en marketing et en évènementiel, vient d'acquérir un nouveau camion-podium, tout équipé de matériels de sonorisation et de dispositif de lumière dernier cri. Le véhicule a été présenté, le samedi 30 septembre 2017 à Ouagadougou, au public, aux acteurs du showbiz et à plusieurs responsables d'entreprise et d'association.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.