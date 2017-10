Angola: Des recettes fiscales atteignent plus de 284 milliards de kwanzas

Luanda — Deux cent quatre-vingt-quatre milliards 616 millions 704 mille 713 kwanzas est le montant récolté au cours du premier trimestre de cette année par la Répartition Discale des Grand

Ce montant, selon le rapport présenté mercredi, lors de la 2e Rencontre méthodologique avec les principaux contribuables, comprend les revenus du secteur pétrolier.

Les montants ont été perçus auprès des principaux contribuables liés à la fourniture de services, aux institutions financières, au commerce, à l'industrie et au secteur minier. Le document, présenté par le directeur adjoint de ce bureau des impôts, Eduardo Gomes, ne présente pas de données comparatives, mais mentionne qu'en 2016, cette direction avait perçu 710 milliards 907 millions 728 mille 452 kwanzas, sans également inclure des recettes fiscales pétrolières. Sur le montant perçu au cours de l'année dernière, 59% étaient des entreprises prestataires de services, 12% des institutions financières, 9% de l'industrie, 7% du commerce et le même pourcentage pour le secteur minier et 6% de la construction.

Au premier semestre de cette année, la RFGC a dit qu'elle avait également effectué 23 inspections dans les secteurs de prestation de services, financiers, de la construction et de l'immobilier. À l'heure actuelle, avec plus de 320 contribuables, le Répartition fiscale des grands contribuables répond périodiquement aux demandes de clarification, tient des réunions techniques avec les contribuables afin de fournir des éclaircissements sur les notifications, les poursuites judiciaires en cours d'exécution, sur la taxe foncière urbaine (IPU, sigle en portugais), entre autres. Avec la création de la Répartition fiscale des principaux contribuables en 2002, on assiste à l'amélioration de la relation entre le fisc et le grand contribuable, la garantie d'un service personnalisé, le suivi des contribuables, la diffusion de plus d'informations, la conformité volontaire des obligations des contribuables de la part des contribuables et en revanche, l'augmentation considérable des recettes fiscales.

Les représentants de plusieurs entreprises avec le statut du grand contribuable participent à cette rencontre qui se termine le même jour.