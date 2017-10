Angola: Huila - Les familles des victimes de l'accident reçoivent un soutien de la BSS

Le ministre angolais des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, dit… Plus »

Rappelons que lundi, il y a eu une collision entre deux véhicules Hiace (taxi), pour excès de vitesse et panne technique d'un des véhicules, ce qui a entraîné neuf décès dans sur place et 18 blessés, dont certains en état grave.

Dans l'entre-temps, Maria José a appelé les gens de «bonne foi» à se joindre à la cause, sans mesurer ce qu'il faut donner, car «le peu de tous est beaucoup et fait la différence».

«Ces produits que nous donnons sont le résultat de la bonne volonté des personnes collectives et singulières sensibilisées pour aider les plus démunis, et aujourd'hui nous nous solidarisons avec les proches des victimes de l'accident tragique, apportant pardessus tout un mot de consolation», a-t-elle souligné.

Au cours d'une conférence de presse, la coordinatrice du groupe technique de gestion et opérationnalisation de la Bourse, Maria José, a expliqué que l'aide aux familles des victimes de l'accident du lundi se résumait au riz, à l'huile alimentaire, au poisson et au café.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.