Cameroun: Commémoration - Le Cerdotola célèbre ses quarante ans d'existence

Les festivités relatives au quarantième anniversaire du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines (CERDOTOLA) auront lieu du 9 au 14 octobre à Yaoundé au Cameroun.

Le ministre de la Culture et des arts Dieudonné Moyongo et le groupe musical congolais S.O.S Salsa de Romain Gardon prendront part à cet évènement aux côtés de nombreux autres invités.

Placée sous le thème « Enraciner l'émergence de l'Afrique », cette rencontre réunira également des experts, des artistes et des personnalités politiques du Cameroun, du Burundi, du Tchad, de la République Centrafrique, Haïti, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo (RDC), Sao Tomé et Principe et d'autres pays.

Le programme prévoit un sommet des institutions culturelles d'Afrique et de la diaspora africaine Sicadia, un colloque international Cerdotola 2017 sur les institutions culturelles et scientifiques d'Afrique face aux enjeux d'émergence et de renaissance.

Il est également prévu une grande exposition « Village Ubuntu », destinée à illustrer l'actualité et la diversité des savoirs patrimoniaux comme source et ressource de l'industrialisation de l'Afrique (livres, artisanat, produits manufacturés, etc.).

Dans la même lancée, il sera organisé un défilé de mode de la haute couture africaine traditionnelle ; les nuits du CERDOTOLA, espace d'expression des industries créatives et des arts de la scène (musique, théâtre, mode, cinéma, etc.) ; les concours et jeux sapientiaux. La Parade royale, réunira certains dignitaires et royautés traditionnelles de l'Afrique qui vont présenter la richesse et des pratiques ancestrales des contrées. La boucle sera bouclée par la conférence internationale de CERDOTOLA.

A l'ouverture des festivités se tiendra un mini-sommet des ministres de la Culture des pays fondateurs du Cerdotola. Le gestionnaire du laboratoire des ressources orales du CERDOTOLA, Bilong Samuel Claude, a séjourné du 29 au 30 septembre à Brazzaville, dans le cadre de l'atelier inventaire des bonnes pratiques socioculturelles des migrants en République du Congo en vue de leur intégration en Afrique centrale. Pour lui, « cette commémoration offre aux institutions culturelles et aux organisations des autorités traditionnelles du continent une occasion unique de réflexion sur elles -mêmes, sur leur repositionnement face au destin du continent. Ce sera aussi le cadre d'une projection fondatrice sur les rapports entre les démarches politiques et la prise en compte des cultures et traditions africaines dans une vision nouvelle du développement ».

Bilong Samuel Claude invite, par ailleurs, les Africains à être fiers de leur identité culturelle. « Les Européens, les Asiatiques se sont développés grâce à leur racine. Nous les Africains pouvons planifier nos programmes de développement à travers nos propres cultures », dit-il.

Le CERDOTOLA est une institution internationale créée en 1977 à Yaoundé au Cameroun. Il collabore avec le système des Nations unies, L'Organisation internationale de la Francophonie, l'Union africaine et les communautés économiques régionales.