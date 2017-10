Afrique: L'avant-dernier sprint pour connaître les élus africains au Mondial 2018

Une défaite et s'envoleraient leurs espoirs de disputer une quatrième Coupe du monde d'affilée. Le Ghana a non seulement besoin d'aller s'imposer à Kampala mais aussi que l'Egypte ne prenne pas trois points. Les paris sont ouverts.

Excusez du peu ! La deuxième affiche verra le Maroc recevoir le Gabon à Casablanca. Chez eux, les Lions de l'Atlas ont réalisé une victoire et un nul ; à l'extérieur, le Gabon a pris quatre de ses six points. Résultats incertains.

Super Eagles et Chipolopolos se rencontrent à Uyo, désormais terre d'accueil des hommes de Gernot Rohr. Les Nigérians y ont gagné leurs deux matches précédents en marquant sept buts et en n'en encaissant qu'un seul.

Dans ce groupe, au départ le plus difficile, avec le Cameroun, champion d'Afrique en titre, l'Algérie, huitième de finaliste de la dernière Coupe du monde au Brésil, le Nigeria, champion d'Afrique 2013 et la Zambie, champion d'Afrique 2012, les deux premiers cités sont déjà out. La qualification se joue entre le Nigeria, 10 points et la Zambie 7 points.

La qualification sera soit pour la Tunisie, soit pour la RD Congo ; la Guinée et la Libye sont désormais hors course. La Tunisie possède trois points sur la RD Congo.

Mais chacune peut avoir un rôle d'arbitre dans une course où les leaders des cinq groupes peuvent connaître quelques déconvenues en pensant un peu trop vite qu'ils seront encore en tête au terme des deux dernières journées. CAF.com fait le point de la situation avant les 5e et 6e journées.

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.