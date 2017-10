Guinée: Aboubacar Soumah - « Les biens de Lansana Conté ont été bradés »

Avec le combat , nous sommes parvenu à récupérer notamment les 2905 parcelles , les 14 et demi parcelle de Lambanyi , les immeubles de la cité ministériels petits été grand, le domaine qui est juste derrière là où logeait madame Sète Conté , nous avons engagé les démarches vers la Fondis à Boussoura et les plantations pour leurs récupérations .

Ensuite, il a ajouté ce qui est plus grave dans cette affaire d'héritage " ce ne sont pas des héritiers qui viennent demander à ce qu'on vende leurs biens. C'est l'ensemble de ces avocats et le notaire qui se réunissent en décidant de quoi vendre parmi l'héritage laissé par notre regretté présidant Conté.

En plus de ces terrains et des immeubles les biens qui étaient dans les plantation à Gbantama, les tracteurs et tous les équipements n'ont pas été épargnés à la règle. Même l'argent qui était à la banque a été sorti et reparti également. »

Pour preuve les deux immeubles de la cité ministérielle et la fondis ont été vendus. Ainsi que, l'immeuble de Kountia avec tous son contenu deux mille et quelques parcelles également même là où Kerfala personne Camara KPC a construit se trouvait dans le terrain du Général Lansana Conté ... tous a été systématiquement vendus.

A cet effet nous avons tenu une réunion appelée conseille de famille en désignant, Mme Henriette et Ousmane Conté comme coadministrateurs de la succession de ce procès-verbal de conseil de famille qui a été transmis au tribunal de première instance de Kaloum dont le président de la section civile est Mr. Sow , il a pris un jugement d'hérédité malheureusement avec l'incompréhension entre héritiers, Mr. Sow , était obligé de prendre un notaire qui était chargé de partager et liquidation des héritages , mais cela ne veut pas dire de vendre .

