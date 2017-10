Sénégal: Mbaye Niang, un cas dans la Tanière

Rappelant l'importance primordiale qu'il accorde au renouveau et à la modernisation du système des… Plus »

Et le forfait de l'attaquant de Rennes, Ismaila Sarr semble valider la sélection de l'attaquant du Torino pour cet important match et a peut-être contribué à faire baisser la tension.

Un appel du pied qui a eu du mal à passer chez des observateurs et des chroniqueurs sportifs sénégalais qui n'ont pas eu mots assez durs pour commenter cette volte-face et rappeler que le jeune attaquant était plutôt connu pour être un abonné aux faits divers qu'un grand champion pouvant apporter quelque chose aux Lions.

Je n'ai jamais songé à jouer pour le Sénégal, je me sens Français et ma place est avec l'équipe de France ! », avait dit le footballeur dans un entretien avec un tabloïd italien.

« J'espère que Didier Deschamps fera appel à moi prochainement. On a discuté et je sais qu'il m'observe régulièrement et il attend de voir si j'ai vraiment évolué.

En dépit de la volonté des Fédéraux et du sélectionneur national, l'ancien attaquant de l'équipe de France espoirs est scruté par le public sportif sénégalais et son premier jour de stage, ce mardi n'est pas passé inaperçu.

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.