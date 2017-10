Sénégal: Bicis e-commerce - La solution digitale de référence pour les entreprises marchandes

Pour davantage être dans l'ère du temps et s'adapter aux besoins de ses clients, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal (Bicis) a lancé ce 4 octobre 2017 Bicis e-commerce, une solution digitale dédiée aux transactions commerciales.

Patrick Pitton,Administrateur Directeur Général de la Bicis

Lancée officiellement aujourd'hui, Bicis e-commerce est active depuis le mois de juin. Il s'agit d'une plateforme qui vient étoffer la panoplie d'offres de la banque en direction de ses clients ; en l'occurrence ceux évoluant dans l'offre de biens et services marchands. « Bicis e-commerce, tout en alliant efficacité et facilités pour les clients, constitue un des volets de la gestion des achats en ligne », a expliqué M. Patrick Pitton, Administrateur directeur général de la Bicis, lors d'une rencontre avec la presse.

Selon lui, « Cette plateforme technique de paiement en ligne mise sur trois avantages : la relation entre le client et le prestataire de services, le caractère d'universalité et de facilité d'accès, puisque les moyens de paiement dans les transactions commerciales mondiales, se font à 90% par le biais de Visa et Mastercard, deux possibilités offertes aux commerçants clients de la Bicis. Le troisième atout de Bicis e-commerce réside, en fin, dans son aspect sécuritaire. »

Sur ce dernier point, d'ailleurs, la Bicis a mis le paquet pour une sécurisation renforcée des transactions et des données de ses clients. A cet effet, plusieurs dispositifs de sécurité sont proposés aux clients pour lutter contre la fraude. A en croire Mouhamadou Mactar Niang, le responsable cash management, ces outils sont de divers ordres. « Ce sont, entre autres, la norme 3D Secure ((Verified by Visa et Mastercard secure code)

qui permet l'authentification du titulaire de la carte, la certification PCI DSS, qui sert à sécuriser le stockage des données clients, le et propose un module d'intelligence artificielle de détection de la fraude. . » Ainsi, Bicis e-commerce se présente comme une solution qui permet d'accepter et de gérer avec sécurité les paiements en ligne de clients de divers secteurs d'activités marchandes.

Très pratique, elle est accessible même aux prestataires de services qui ne disposent pas de site internet. En effet, l'option mini site octroie une solution de paiement en ligne à cette catégorie de clients. Bicis e-commerce s'adresse également à tout type d'entreprises souhaitant développer une activité via la vente en ligne. Avec des options de paiement (paiement simple, paiement «one click», paiement par lien sécurisé et paiement par abonnement)

répondant à chaque activité, les utilisateurs de la plateforme se disent déjà satisfaits tandis que d'autres n'ont pas manqué de souligner avoir pris leur mal en patience. C'est le cas de M. Ousmane Samba, le directeur d'une agence de voyages de la place. « On attendait ce genre de plateforme depuis près de dix ans. Aujourd'hui, le paiement électronique est une nécessité et la Bicis a vu juste en mettant en place cette application », a-t-il confié. Pour sa part, M. Christophe Audifax, directeur général d'un grand réceptif hôtelier de Dakar, « cette solution est devenue inévitable pour nous assurer une plus grande sécurité. C'est à ce titre que nous avons adapté nos procédures et notre dispositif. »

Autant dire qu'avec Bicis e-commerce, les entreprises de commerce et vente ont trouvé LA solution qui s'adapte le mieux à leurs besoins.