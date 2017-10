Sénégal: Sécurité alimentaire - 25 unités pastorales installées dans trois régions

Ranérou — Le Projet d'appui à la sécurité alimentaire à Louga, Matam et Kaffrine (PASA-LOUMKAF) a bouclé la mise en place de ses 25 unités pastorales (UP), dont six ont été dédiées au département de Ranérou (nord), a annoncé mercredi le coordonnateur de son volet élevage, Ibrahima Thiam.

M. Thiam a pris part, à Ranérou, à une réunion d'information sur "le protocole de cogestion" du projet, en présence des maires des communes bénéficiaires dans ce département.

Les autorités administratives locales ont été "sensibilisées" sur la "pertinence" de l'approche "unités pastorales", a-t-il dit.

"Lors de l'atelier national d'harmonisation de cette approche, on a souligné l'importance de tenir compte du statut de la zone d'implantation de ces UP en impliquant les services techniques et les collectivités locales" concernés par le PASA-LOUMAKAF, a rappelé Ibrahima Thiam.