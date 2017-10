Congo-Brazzaville: Banditisme - La police présente deux cambrioleurs à la presse

Les négociations entre le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international (FMI) ont franchi une… Plus »

Édifiant la presse sur l'arrestation de ces cambrioleurs, le colonel de police André Mankassa, chef de service départemental de la police judiciaire à Pointe-Noire et au Kouilou, a expliqué que Lénvouo Herman, âgé de 29 ans, est un cambrioleur récidiviste connu des services de police, il a souvent volé des habitants des quartiers Bord-Bord situés dans le premier et troisième arrondissement. Il a été appréhendé avec des diverses clés et d'autres matériels lui permettant d'accéder plus facilement à l'intérieur des voitures et des habitations pour voler.

Les services départementaux de la police judiciaire de Pointe-Noire et du Kouilou ont exposé aux médias, le 4 octobre, Herman Lénvouo et Saya Ghislain, deux malfrats réputés par des actes de cambriolage dans certains quartiers de la ville océane.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.