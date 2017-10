Madagascar: Université de Toamasina - Neuf arrestations, quatre militaires blessés

«Environ deux mille neuf cents d'entre nous ne figuraient pas dans la liste des étudiants boursiers lorsque celle-ci a été publiée. Des pourparlers ont été entamées et une liste additive a été sortie. La tension est montée d'un cran lorsque seulement trois cents étudiants ont été choisis pour bénéficier des bourses, au détriment des deux mille six cents restants», se désole Frank Marino Ratsimbazafy, l'un des meneurs de la manifestation.

Couverts de jets de pierres, quatre éléments des forces de l'ordre sont en revanche blessés, dont un gendarme, un policier et deux militaires. Les manifestants ont incendié un entrepôt de matériaux de construction, lancé des galets, brûlé un tas de bois devant l'amphithéâtre et mis le feu à un bosquet de pin dans l'enceinte de l'université, lorsque la vive tension a atteint son summum.

