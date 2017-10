Madagascar: Salon de l'Auto

Sicam-Socimex- Les SUV en fête avec Peugeot et Suzuki

Parmi les nombreuses marques représentées par Sicam, Peugeot et Suzuki seront sur le devant de la scène au Salon de l'Auto. Y seront présentes les nouvelles Peugeot 3008 et Suzuki Vitara.

Comme à chaque édition, Sicam-Socimex sera présent au Salon de l'Auto (5-6-7-8 octobre au CCI Ivato) avec les prestigieuses marques qu'elle représente à Madagascar. Peugeot, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai ainsi que Mercedes pour les voitures, et Yamaha pour les motos et les moteurs hors-bord.

Les deux principales nouveautés de cette année seront la Peugeot 3008 et la Suzuki Vitara. La 2008 est déjà disponible à Madagascar depuis quelques années, voici donc la 3008. Et dans quelques mois, la 5008 devrait débarquer dans la Grande île pour compléter la gamme.

« Peugeot s'adapte aux fortes demandes du marché concernant les SUV. Des 4×4 qui procurent en même temps le confort d'une berline », souligne-t-on chez Sicam-Socimex.

Finition soignée

La nouvelle Vitara vient également se positionner sur ce segment très prisé des SUV. Elle se démarque par une finition très soignée, ainsi qu'un positionnement plutôt agressif au niveau du prix, mais également un plaisir de conduite remarquable.

« Que ce soit la 3008, la Vitara ou les autres voitures, toutes bénéficieront de tarifs préférentiels lors de ce Salon de l'Auto. Des tarifs déjà applicables avant même l'ouverture de l'événement. D'un autre côté, le concessionnaire d'Anosizato a conclu un partenariat avec la banque BFV-SG. Il sera ainsi possible de réaliser des simulations d'achat à crédit et de les valider immédiatement à Ivato », annonce-t-on également chez Sicam-Socimex.

La nouvelle 3008 se distingue par sa modernité.

La 3008, la modernité à la française

La nouvelle Peugeot 3008 a réalisé un record de vente en France, pour le premier semestre de cette année. Et elle compte certainement en faire autant à Madagascar. Elle se distingue par son design moderne, fruit d'un restylage intégral. Son habitacle s'apparente à celui d'un cockpit d'avion avec une console centrale imposante. Elle est équipée d'un quatre-cylindres en ligne 1,6L essence couplé à une boîte de vitesses automatique à six rapports. L'ensemble développe 165 chevaux. La Peugeot 2008 est déjà présente à Madagascar depuis quelques années. La 3008 vient proposer une nouvelle alternative aux SUV. La 5008 viendra compléter la gamme d'ici quelques mois.

La Pajero déclinée en version sportive

La Mitsubishi Pajero jouit déjà d'une grande notoriété à Madagascar. Sa déclinaison sportive veut tout aussi bien s'imposer en comparaison de l'illustre Pajero. C'est l'un des premiers 4×4 à être doté d'une boîte de vitesses automatique à huit rapports, associé à son moteur 2,4L turbo diesel. Vers la fin de l'année, un bloc essence de 3 L devrait prochainement être disponible. À côté, Mitsubishi a procédé au lifting de l'ASX. De quoi ajouter un peu plus de charme à son SUV.

Suzuki a mis l'accent sur la finition sur la nouvelle Vitara.

La Vitara, 4×2 ou 4×4 au choix

La Suzuki Vitara s'adresse autant à ceux qui recherchent un 4×2, qu'à ceux qui s'intéressent à un 4×4. Elle dispose d'un bloc essence de 1,6L, sur lequel il est possible d'avoir à souhait une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports ou automatique à six rapports. Suzuki a mis l'accent sur la finition intérieure de la nouvelle Vitara. Dans un autre registre, la firme japonaise s'étend sur le segment des citadines, avec sa Swift Hatchback. Un modèle parfait pour rouler en ville, aussi bien au niveau de ses dimensions contenues, qu'en termes de consommation, avec son moteur 1,2L essence.

La Tiguan bénéficie d'un look plus racé.

SODIAMA - Tiguan, le best-seller de Volkswagen au Salon

La nouvelle version de la Volkswagen Tiguan débarque chez Sodiama, à l'occasion du Salon de l'Auto.

Avec 2,8 millions de véhicules vendus dans le monde pour la première version de ce SUV, il n'était pas évident de faire mieux que la Tiguan, neuf ans après. C'est pourtant un pari réussi avec la nouvelle version. La Tiguan montre aujourd'hui un look plus racé, plus dynamique, avec un museau imposant, des nervures sur les flancs qui s'étirent jusqu'aux phares arrière plus effilés, et modernisent l'aspect général, ainsi qu'une ligne arrière plus inclinée vers la large lunette.

Les passages de roues bien marqués confortent l'allure du SUV et comme sur la Golf 7, on retrouve la calandre qui vient déborder sur les optiques. La nouvelle Tiguan repose sur la nouvelle plateforme MQB, qui équipe déjà d'autres modèles du groupe, ce qui a pour conséquence une réduction de son poids d'environ de 82 kg. Avec 4,49 m de longueur totale, elle est plus longue de 6 cm par rapport à son prédécesseur et plus large de 3 cm. Ces dimensions en hausse profitent à une plus grande habitabilité, et plus d'aisance pour les jambes des passagers à l'arrière. La banquette coulissante permet de moduler l'espace du coffre, augmenté de près de cinquante litres pour offrir jusqu'à un volume total de 615 litres.

Finition la plus élevée

La nouvelle Tiguan est proposée à Madagascar dans quatre niveaux de finition différents, qui sont tous dotés d'un moteur de 2L TSI de 180 cv, d'une boite DSG 7 et du système 4 Motion ou toutes roues motrices. Dès la version Trendline, l'équipement de série comporte des technologies comme l'assistance au freinage d'urgence, l'ESP, six airbags, le régulateur de vitesse et la climatisation manuelle. Également le plancher de chargement en deux hauteurs bien pratique, les feux à LED à l'arrière avec leur signature caractéristique et l'interface bluetooth indispensable.

En version Confortline, la Tiguan s'équipe en plus de barres de toit, d'un pack chrome, de l'assistance au parking, et de jantes en alliage léger de dix-sept pouces. La finition Highline, comme son nom l'indique, est la plus élevée et ajoute aux précédentes versions la climatisation électronique, les phares à technique LED, une sellerie en cuir et des vitres surteintées. Enfin, pour les passionnés, une version R Line, avec le pack du même nom, pour donner un aspect encore plus sportif.

La Mahindra XUV500 met en avant sa sportivité et son confort.

Le XUV500 et le Pik Up chez Mahindra

Mahindra, la dernière marque ajoutée au portefeuille de la Sodiama, présentera les produits-phares dont le XUV500 et le Pik Up. Le XUV500 combine sportivité, performance et confort. Avec un moteur de 2,2L diesel d'une puissance de 140 CV, et une boîte de vitesses manuelle à six rapports, il dispose d'un équipement intérieur complet et sophistiqué. Le pick up double cabine de la marque indienne, ou Pik Up, assoit sa réputation sur sa robustesse. Véritable cheval de trait, avec un moteur de 2,5L diesel, il peut charger jusqu'à une tonne et n'a rien à envier à ses concurrents locaux.

La Q7 est poussée par un impressionnant moteur 3L de 333 cv.

La Q7 en attendant la Q5

Du côté de chez Audi, l'Audi Q7 reste le grand favori en attendant l'arrivée de la nouvelle Audi Q5, prévu dans six semaines. Grâce au principe de construction ultralégère d'Audi, la Q7 à vide est en-dessous des deux tonnes et allégée 325 kg par rapport au modèle

précédent. Avec ses 5,05 m de long, 1,97 m de large et 1,74 m de haut, l'Audi Q7 est une grande voiture mais elle est également la plus légère dans sa catégorie. Elle est équipée d'un moteur 3L TFSI de 333 cv, qui réalise le 0 à 100 km/h en 6,1 s, une nouvelle boîte tiptronic à huit rapports, une transmission intégrale permanente Quattro améliorée, un centre de gravité bas et un tout nouveau châssis ultraléger. La direction électromécanique et le système polyvalent Audi drive select sont également de série. Le comportement sur la route rappelle ainsi la conduite dynamique d'une berline.

Les avancées technologiques sont nombreuses sur l'Audi Q7 avec l'Audi Virtual Cockpit, l'affichage tête haute, l'adaptive air suspension et les phares Matrix LED. Ces avancées touchent beaucoup au domaine de la sécurité des passagers, avec l'assistant de parking, la caméra de recul, l'assistant de collision. Dotée du système de son Audi, l'Audi Q7 propose également en option celui de Bang & Olufsen qui intègre vingt-trois haut-parleurs et délivre un son 3D de 1 920 watts.

Les précommandes pour la nouvelle Audi Q5 seront ouvertes durant le Salon de l'Auto. En prime, Sodiama propose une personnalisation complète pour les Audi et Volkswagen, aussi bien en termes visuels, avec des coloris et des selleries exclusifs, qu'en termes techniques, avec l'ajout des diverses technologies proposées.

ASUS ZenBook Flip S UX370UAASUS ZenBook UX330CAASUS VivoBook S15HP ENVY 13