Burkina Faso: Pascal Zaïda - « Autorisation ou non, le meeting se tiendra le 21 octobre »

« Si vous voulez la vérité, jugez le Général Diendéré le plus tôt possible», a-t-il affirmé. Il a déploré que ceux qui ont bousillé les Radios lors du coup d'Etat manqué de 2015 soient libérés sans manquer de dénoncer au passage la hausse du prix du pain et du gaz butane, avec sa pénurie.

Parlant des tribunaux d'exception, Pascal Zaïda et ses camarades ont fait allusion à certains prisonniers de la MACA et de la MACO dont ils dénoncent la détention sans jugement jusque-là. Il a estimé que le Général Gilbert Diendéré n'a pas fait de coup d'Etat, précisant que c'est le sieur Aziz Korogo qui était responsable de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP) au moment du coup d'Etat.

« La mairie doit expliquer pourquoi elle a interdit notre meeting », a lancé le coordonnateur Zaïda qui s'est offusqué du fait que d'autres associations ont le droit de manifester, alors qu'il a été interdit au CED de manifester. « Autorisation ou non, le CED va manifester le 21 octobre prochain », a prévenu Pascal Zaïda. « On tue tous les jours et personne ne veut qu'on en parle », a-t-il déploré, faisant allusion à l'insécurité dans le pays.

« La Constitution est au-dessus de la mairie », a fulminé Zaïda. Il a également dénoncé l'annulation de ce qu'il qualifie de « meeting de veille citoyenne » qui fait peur au pouvoir, à son avis. Et d'ajouter qu'« une administration locale défie la Constitution alors que nous avons suivi toutes les procédures pour l'organisation du meeting ». Les organisateurs de la manifestation qui devrait avoir lieu le 7 octobre prochain, ont dit avoir eu « l'onction des autorités coutumières et religieuses » ainsi que l'accord de l'état-major général des Armées, avant que l'autorité communale n'interdise la manifestation.

Le coordonnateur du CED, Pascal Zaïda, n'a pas caché sa colère à l'occasion et entend porter l'affaire devant le Tribunal administratif. Toutefois, il donne rendez-vous à ses camarades à la Place de la Nation, le 21 octobre prochain, pour la tenue de la manifestation du CED. Et cela, que celle-ci soit autorisée ou pas, pour dénoncer ce qu'il qualifie de « mal gouvernance, de tribunaux d'exception, de détentions arbitraires », ainsi que les attaques terroristes sur le sol burkinabè.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.