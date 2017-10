Congo-Brazzaville: Journée internationale des personnes âgées - La Caritas-Congo lance un appel à la solidarité

Célébrée le 1er octobre de chaque année, la journée internationale des personnes de 3e âge a donné lieu à une messe d'action de grâce et un concert de chants religieux en la Basilique Sainte-Anne du Congo, afin de susciter l'altruisme envers des personnes vulnérables.

Les différentes cérémonies y relatives ont été initiées par la Caritas Sainte-Anne, en collaboration avec le colonel Rémy Ayayos Ikounga (partenaire à l'hospice des seniors Paul-Kamba), et en présence de l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso. Sa présence s'est justifiée à cause de son engagement, depuis plusieurs années, dans l'assistance des personnes vulnérables, à travers la Fondation Congo Assistance qu'elle dirige.

Le concert de chants religieux organisé le 3 octobre a eu pour objectif, a dit le président de la Caritas, le frère Jean Marie, d'égayer les vieillards, de prier avec eux à travers la chanson et de faire connaitre davantage le fonctionnement et l'organisation de l'hospice des vieillards Paul-Kamba.

Dans son message aux allures d'un appel à l'aide, le président de la Caritas a énuméré les charges fixes et variables à supporter pour faire fonctionner ce Centre, entres autres: la nourriture quotidienne (matin, midi et soir); l'entretien des chambres, du groupe électrogène, de la buanderie de la chambre froide , des sanitaires et du véhicule des pensionnaires ; la distribution des vivres aux pensionnaires externes ; le paiement des salaires du gardien et du chauffeur; l'approvisionnement régulier en carburant, en gaz butane, en bois de chauffe et au charbon, sans oublier l'achat des médicaments, et éventuellement les cas d'inhumation des pensionnaires internes.

« A travers cet éclairage, vous comprenez sans nul doute combien il est nécessaire pour chacun d'entre nous de s'investir dans cette œuvre de charité, de mettre la main à la pâte pour soutenir la Caritas Sainte-Anne afin qu'elle s'occupe mieux de ces personnes vulnérables comme nous l'enseigne la parole de Dieu. La prise en charge de ces vieillards doit être le devoir de tous, car ils ont droit à notre gratitude et à notre accompagnement. Soyons proche d'eux », a-t-il plaidé.

Il a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude à l'épouse du chef de l'Etat, qui, a-t-il rappelé, accompagne depuis plus d'une décennie l'hospice Paul-Kamba dans la prise en charge sanitaire et funéraire des pensionnaires internes.

En savoir plus sur l'hospice des vieillards Paul-Kamba

Situé à Poto-Poto, dans le 3e arrondissement, l'hospice des vieillards Paul-Kamba est un centre d'accueil des personnes âgées abandonnées. Il est sous l'autorité de l'archidiocèse de Brazzaville et sous la responsabilité de la paroisse Sainte-Anne du Congo. Ce centre est dirigé par la commission Caritas Ste-Anne, une institution sociale de l'église catholique, chargée de venir en aide aux personnes vulnérables.

D'après le responsable, l'hospice ne bénéficie d'aucune subvention, et ne vit que des dons des personnes de bonne volonté. Outre les fonctionnaires internes, le centre ravitaille aussi en vivres plusieurs vieillards (plus d'une centaine) appelés pensionnaires externes. A ceux-là s'ajoutent plusieurs autres personnes vulnérables à qui le centre apporte une assistance multiforme.

Le 1er octobre, jour officiel de la célébration internationale des personnes âgées, une messe d'action de grâce a été demandée à la chapelle des Petites Sœurs des pauvres pour rendre hommage à cette catégorie de personnes vulnérables. Les pensionnaires de la maison des seniors Kambissi, située à Mfilou, et ceux hébergés chez les Petites Sœurs des Pauvres ont également participé aux différentes cérémonies.

Le thème 2017 de cette Journée internationale est le suivant: « Se projeter vers l'avenir : faire appel aux talents, aux contributions et à la participation des personnes âgées dans la société ». Il vise à créer un environnement favorable pour permettre et accroître la contribution des personnes âgées au sein de leurs familles, de leur communauté et plus largement, de la société. L'accent est mis sur le parcours à suivre pour appuyer la pleine participation des aînés, conformément à leurs droits et besoins essentiels ainsi que leurs préférences.