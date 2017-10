Congo-Kinshasa: Présidentielle au pays - Toujours pas de date !

Nonobstant toute la pression exercée actuellement sur la centrale électorale tant en interne qu'en internationale pour la publication du chronogramme électoral, la Céni paraît être gagnée par un certain immobilisme, obligée de laisser les choses évoluer à leur rythme. Ce qui fait dire à certaines langues qu'elle fait le jeu du pouvoir en tirant volontairement le processus électoral en longueur sur fond des prétextes fallacieux juste pour accorder un sursis au président de la République dont le mandat a échu depuis décembre 2016. À tout prendre, personne ne paraît à ce stade avoir la maîtrise du processus électoral en RDC qui souffre de l'absence d'un chronogramme électoral clair et dont les interférences et autres aléas le rendent compliqué avec, à la clé, des acteurs politiques peu enclins à aller aux élections.

