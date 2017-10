Congo-Brazzaville: Sulaiman Hakim - Les œuvres d'arts qui s'y trouvent sont fabuleuses

Les négociations entre le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international (FMI) ont franchi une… Plus »

Sulaiman livrera le 5 octobre à 19 heures à l'IFC un concert en collaboration avec le groupe congolais Luwawanu Brazza jazz « Nous avons fait une fusion de musique afro américaine et congolaise avec le groupe Luwawanu Brazza jazz. Ces musiciens ont donné le maximum d'eux-mêmes. Je fais une nouvelle expérience avec des musiciens que je ne connaissais pas. Je suis très content de travailler avbec les autres. Cette collaboration nous a permis d'être des amis, voire des frères. L'idée de sortir un album m'a vraiment échappé, avec le concert que nous livrerons ce jeudi, je pense et je suis sûr qu'il y'aura un CD ». Et de poursuivre « J'ai fait une grande découverte d'un jeune musicien de 20 ans qui joue comme un musicien qui a une haute expérience, c'est incroyable »

Venu pour la première fois au Congo Brazzaville, Sulaiman Hakim a salué par ailleurs l'accueil qui lui est réservé « Même si je ne parle pas la langue lingala, nous avons quelque chose en commun tel que le climat, et je ne me sens pas étranger ici », a reconnu l'artiste

