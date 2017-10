Congo-Brazzaville: Nouvelles technologies - Le pays et le Maroc signent un nouveau partenariat pour le développement du numérique

Lors du salon Africa IT Expo qui a eu lieu récemment au Maroc, une convention de coopération tripartite a été signée entre la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring-APEBI, association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc-AUSIM et le DSI-CLUB Congo.

La délégation congolaise à cette rencontre a été conduite par Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Yves Ickonga, conseiller TIC du chef de l'État, y était également présent.

L'accord met en œuvre une coopération entre les organisations signataires pour la promotion des métiers du numérique comme vecteur du développement économique et social et de l'établissement d'un lien entre leurs membres. À travers ce partenariat, l'APEBI, l'AUSIM et le DSI-CLUB Congo s'engagent à fournir les efforts nécessaires pour la promotion et le développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays et s'accordent mutuellement l'appui et l'assistance dans la mise en œuvre des programmes convenus conformément à cet accord.

En effet, les signataires de l'accord ont l'intention de développer leur coopération dans les domaines tels qu'échanges d'informations, formation, échange d'expertise, internationalisation des salons professionnels, éductours, incoming missions, organisation de salons sectoriels, assistance et accompagnement, planification et bonnes pratiques, couvertures médiatiques internationales, lobbyng.

Signalons que le Congo qui participe pour la seconde fois à l'AITEX a mis à profit l'AITEX 2017 pour raffermir les relations séculaires qui le lient avec le Royaume du Maroc. Ainsi, un cadre de coopération numérique entre les deux pays a été mis en place dans une dynamique gagnant-gagnant.