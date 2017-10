Togo: Nouvelle journée de manifestations au pays

Selon les organisateurs des manifestations de l'opposition, la manifestation de ce mercredi est un ultime avertissement. Une autre marche, dite de la colère, est encore prévue ce jeudi dans tous le Togo. L'opposition dénonce aussi les répressions sauvages des manifestations d'août et septembre qui ont fait au moins quatre morts et des dizaines de blessés dans le nord du pays. Une région jusque-là considérée comme acquise au pouvoir mais gagnée aussi par la contestation aujourd'hui.

"Ils peuvent manifester mais dans la légalité, ils (les députés de l'opposition, ndlr) sont à l'Assemblée nationale depuis bientôt 5 ans", dit Rosine, une militante du parti au pouvoir, l'Union pour la république, qui manifeste également ce mercredi. "Ils doivent préparer leur sortie et non se jeter dans les rues tous les jours. Les gens en ont marre. Il y a des gens qui vivent au jour le jour", poursuit-elle. Comme d'autres elle appelle ainsi le camp de l'opposition à la retenue et lui demande d'éviter toute violence.

