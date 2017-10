Madagascar: Epidémie de peste - Les efforts enfin conjugués

La raison a donc bien fini par l'emporter.

La polémique que nous dénoncions hier est close, aucun des protagonistes ne voulant jeter de l'huile sur le feu.

A présent, il faut se mobiliser pour que cette épidémie soit définitivement jugulée.

Les efforts déployés par le gouvernement conjugués à ceux de la CUA et de différentes associations politiques ou non ne sont pas de trop pour y arriver.

Epidémie de peste : Les efforts enfin conjugués

Le Premier ministre a fait une descente très médiatisée sur le terrain et ses propos sont sans équivoque. Il a affirmé qu'il ne blâmait en aucun cas la maire d'Antananarivo et qu'au contraire, il fallait travailler de concert pour éradiquer le fléau de la peste. Lalao Ravalomanana, de son côté, a accepté la main tendue et a répété que la CUA et le gouvernement devaient coopérer étroitement.

Effectivement, le temps des petites phrases assassines sont maintenant révolues car la population observe avec attention le comportement des uns et des autres. La crainte de cette dernière est réelle et elle a besoin de voir des équipes travaillant d'arrache pied dans les endroits à risque. Certes, le bilan s'est alourdi, mais on peut espérer que les chiffres ne vont pas augmenter dans les jours à venir.

Les directives des autorités sanitaires semblent être suivies et si les efforts ne se relâchent pas, on devrait pouvoir contenir l'épidémie ou à tout le moins ne pas la voir s'aggraver. Aujourd'hui, l'attention de tout le monde est focalisée sur ce fléau qui n'a pas été éradiqué à Madagascar.

Cette brusque aggravation de la situation a au moins le mérite de faire taire les querelles partisanes et de rassembler les énergies pour affronter un péril commun. Les critiques des uns et des autres étaient peut-être fondées, mais il est nécessaire de dépasser l'indignation pour se concentrer sur l'objectif à atteindre.

Chacun pourra tirer bénéfice du résultat de ces efforts menés en commun car la population lui saura gré.