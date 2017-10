Cameroun: Quelle forme de l'Etat pour le pays ?

Ajoutons que dans la structure actuelle, le Cameroun compte dix régions dont deux majoritairement anglophones, le Nord-Ouest avec pour capitale Bamenda et le Sud-Ouest, dont Buea est la capitale. Les anglophones représentent environ 20% des 22 millions d'habitants. Et les programmes de la télévision d'Etat, la CRTV, la Cameroon Radio-Télévision sont bilingues et, Ni John Fru Ndi, un anglophone, dirige le principal parti de l'opposition, le SDF, le Social Democratic Front. Si président de la République, Paul Biya est un francophone, le Premier ministre, Philemon Yang, est issu des régions anglophones du pays.

L'expérience n'aura durée qu'onze ans puisqu'en 1972, un référendum a mis fin à cette forme d'Etat. D'après l'analyste politique Xavier Messe, "si on passait à une consultation populaire, l'écrasante majorité des Camerounais opterait pour une gestion rapprochée des citoyens, c'est-à-dire le fédéralisme, à défaut d'avoir une décentralisation osée. Le système de gouvernance au Cameroun fait que tout est centralisé au niveau du chef de l'Etat qui détient le dernier mot. Il prend son temps et très souvent, en prenant son temps, il risque d'être rattrapé par le temps", estime Xavier Messe.

L'accord instituant le fédéralisme a été signé lors de la conférence de Foumban, ville de l'ouest du Cameroun, du 17 au 21 juillet 1961, soit un peu plus d'un an après l'indépendance de ce pays. Résultat : deux entités formant la République fédérale du Cameroun sont nées le 1er octobre 1961. La partie sous tutelle britannique s'est alors rattachée au Nigeria. L'autre partie, le Southern Cameroun, a rejoint l'ex-Cameroun francophone.

Les revendications indépendantistes des anglophones continuent d'ébranler le Cameroun. Pour sortir de cette crise, de plus en plus de voix préconisent le retour au fédéralisme, comme au début des années 60.

