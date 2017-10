Madagascar: Nasandratrony-Fianarantsoa II - Une famille princière déshéritée par une décision judiciaire

Une décision judiciaire risque de faire perdre l'héritage d'une famille.

Angelo Ratovonony reproche l'injustice de la décision contradictoire publiée récemment par la Cour de cassation statuant sur un terrain de 34ha dit propriété Nasandratrony situé dans la commune rurale de Nasandratrony, district de Fianarantsoa II, appartenant à sa famille.

Devant la presse, il affirme que ce terrain a fait l'objet d'une longue bataille juridique depuis plus de huit ans suite à la tentative d'un particulier de s'en emparer. Défendant sa cause, il affirme que sa famille, qui n'est autre que les descendants du Prince Louis Clovis Ratovonony, a toujours obtenu gain de cause face à son antagoniste depuis le tribunal de Première instance en 2010 jusqu'à la Cour suprême.

En effet, une ordonnance publiée par la Cour de cassation en 2016 a attribué à la famille Ratovonony le plein droit de propriété de ce terrain. Pourtant, la famille déplore avoir été vexée quand le 15 septembre dernier, une nouvelle ordonnance délivrée par cette même instance judiciaire contredise cette ordonnance de 2016.

Une décision contradictoire dont Angelo Ratovonony soupçonne la possibilité des interventions de hautes personnalités pour justifier ces manœuvres judiciaires particulières qui ne visent qu'à écarter sa famille de son héritage qui est bel et bien titré et borné au nom de ses aïeux depuis l'année 1920 sous le numéro « 2178 V » et qu'aucune vente ni cession n'y a été effectuée jusqu'à ce jour.

C'est pourquoi, Angelo Ratovonony souhaite attirer l'attention des autorités compétentes notamment le Pouvoir central sur cette affaire qui pourrait porter atteinte à la valeur traditionnelle betsileo.