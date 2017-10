Burundi: #Twenga, vraiment ?

Car voyez-vous, nous dit justement Amin Maalouf : « Le sentiment de peur ou d'insécurité n'obéit pas toujours à des considérations rationnelles, il arrive qu'il soit exagéré et même paranoïaque; mais à partir du moment où une population a peur, c'est la réalité de la peur qui doit être prise en considération plus que la réalité de la menace.»

Que Boris, Jasper, Alexis, Valentin, Jean, Adelin et tous les autres, à force d'écouter du Michel Sardou (mes chers parents je pars... ), ou du Maitre Gym's (Je m'tire... ) ont coupé les ponts avec leurs familles, pour refaire leurs vies ailleurs. Que la quarantaine de martyrs de Kamanyola ont passé l'arme à gauche dans un suicide collectif. #Twenga, non mais je vous jure, il n'y a vraiment pas de quoi rire!

#Twenga, vraiment? Alors qu'on parle de 800 à 1200 disparus depuis avril 2015 ? À moins que l'on me dise que toutes ces personnes font face à la crise de la trentaine, et qu'ils sont donc partis de leur plein gré sans laisser de traces.

« La commission est en mesure de confirmer la persistance d'exécutions extrajudiciaires, d'arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions forcées, de tortures et traitements cruels, inhumains ou dégradants et de violences sexuelles depuis 2015 au Burundi. ».

