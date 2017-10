Madagascar: Fashions week de Milan & Paris - Coco masombika fait sensation avec "Extra-terriens"

La collection « Extra-terriens » a fait sensation au Fashion week de Paris et de Milan

La collection de Coco Masombika n'est pas passée inaperçue aux fashion week de Milan le 24 septembre et à Paris le 1er octobre.

Révolutionnaire et certainement dans l'ère du temps mais pas toujours au goût de tous ! La collection qu'a présentée Coco masombika au fashion week de Paris, celle destinée à la gent masculine en tout cas, est pour le moins, originale.

La styliste a décidé de ne faire porter que des robes et des ensembles : vestes et jupes aux hommes. « Extra terriens », est effectivement une collection inédite qui retranscrit les mythes et les rêves mais des rêves possibles et réalisables comme celui de Coco masombika de présenter son travail à l'un des plus grands évènements mode du monde, devenu aujourd'hui réalité.

« Extra terriens » est une ode à la beauté et aux matières malgaches et met donc en avant non seulement le talent de la styliste mais également le savoir-faire des artisans avec lesquels elle travaille.

Coco masombika. Rafidison Michèle de son vrai nom est entrée dans le milieu du stylisme il y a plus d'une dizaine d'années. En 2009, son travail est récompensé. Cette année-là, « Tendances show » lui attribue le trophée du meilleur styliste.

Passionnée et ambitionnant d'aller toujours plus loin, elle participe, avec 14 autres stylistes : 12 de Madagascar et deux de La Réunion, à une formation de design par le biais du projet ART MADA 2. L'année suivante, elle fait mouche et est sélectionnée pour l'Ethical fashion show à Paris, au Carrousel du Louvre. Le coup d'une carrière à l'international !

Les relations se sont tissées. En 2016, la revoilà donc au cœur de la France.

Elle figure effectivement parmi les participants à l'exposition Patrimoine & mode éthique. Séduit par son travail, le styliste camerounais Anggy Haif, lauréat de la 7e édition du Trophée des Créateurs de Mode, vivant à Paris la prend sous son aile et lui propose de l'accompagner en tant qu'agent de développement de sa marque sur Paris et à l'international.