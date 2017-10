Madagascar: AHCEL - Les grosses pointures au grand complet ce dimanche

La compétition hippique à l'Hippodrome de Bevalala abordera la phase de la 4e réunion ce dimanche 8 octobre.

5 courses seront au programme de cette « Journée des Pierres Précieuses ».

La 1re course distante de 1100 m sera réservée aux chevaux de 4 ans et plus, confrontés aux poulains et pouliches de 2 ans et demi. Les Faniry Erinamitasoa, Opium, Poy Kah, Pachamama du Val, Playing Moon et Pola Faniry.

Des apprentis mauriciens et malgaches se livreront bataille lors de la 2e course comme Nick Power, Nénuphar du Val, Koloina et consorts. La 3e course mettra aux prises les chevaux plus de 3 ans dont Ministar, Luna Bealla, Lutteur d'or, Noris Faniry, Kalvernium, New Man, Littisia et King of Star.

Des habitués de ce rendez-vous se mesureront à la 4e course Oscar, Oiseau d'or, Orchidée, Osarus, Negus, Madona et Miorenasoa. Mais le clou du spectacle sera la dernière course où les parieurs auront l'embarras du choix pour trouver le cheval gagnant.

Les grosses pointures prendront toutes la ligne de départ pour ne citer que Kathy Pleasure, Nouvelle Star et Jovialité.