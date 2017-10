Madagascar: Peste à Madagascar - Silence assourdissant du président

La maire d'Antananarivo Lalao Ravalomanana a déjà fait sa déclaration sur ce qui se passe dans la Capitale. Cette déclaration a été suivie d'actions depuis hier car la CUA mène une opération d'aspersion de produits désinfectants dans les taxis et les taxis Be qui circulent à Tana. L'opération se poursuit aujourd'hui au niveau des marchés de la Capitale. Par ailleurs, la première magistrate de la ville a lancé un appel à l'Exécutif à collaborer avec la commune urbaine d'Antananarivo pour lutter contre la propagation de l'épidémie de peste dans sa circonscription.

Les conditions ne sont pas encore réunies pour que le président de la République puisse recourir à l'article 61 de la Constitution qui lui confère le pouvoir de proclamer une situation d'exception sur tout ou une partie du territoire national, certes, mais force est de constater qu'il y a des morts et que l'épidémie continue de tuer. Le chef de l'Etat brille par son silence. Au sein de l'Exécutif, il n'y a que le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier et trois membres du gouvernement qui agissent sur tous les fronts.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.