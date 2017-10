Madagascar: IFM/AFT/CGM - La programmation perturbée

Comme ce concert Rebirth de Samy Thiebault Quartet, beaucoup de spectacles sont annulés.

Les concerts, spectacles et autres activités culturelles et artistiques dans les centres culturels sont tous annulés jusqu'à nouvel ordre. C'est le cas à l'IFM, AFT et CGM.

« Conformément aux directives du Gouvernement malgache relatives à l'épidémie en cours, l'IFM informe son public que toutes les manifestations réunissant du public (spectacles, cinéma, animations médiathèque... etc) sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Cependant, la Médiathèque reste ouverte aux jours et heures d'ouverture habituels ».

L'IFM est clair sur sa position face à la propagation de la maladie de la peste dans la ville d'Antananarivo actuellement, et coupe court à toute rumeur. Aussi, la tournée internationale de jazz Rebirth de Samy Thiebault Quartet prévue hier soir à 19h est annulée.

« Le remboursement des billets se feront le Mercredi 4 octobre soir (de 18h à 19h30) et jusqu'au Samedi 7 octobre aux heures d'ouvertures habituelles de l'IFM » indique-t-on. Il en est de même pour la programmation du CGM qui a annulé l'atelier avec le groupe allemand Trio Jansen, composé d'Arne Jansen à la guitare, Robert Lucaciu à la basse et Eric Schaefer aux batteries, toujours dans le cadre du festival Madajazzcar.

Cela va sans dire qu'avec l'annulation de tout le festival, il ne faudra pas compter sur le grand concert ce dimanche, avec en première partie le Jazz Club du CGM. Quant à l'AFT, le concert prévu se tenir ce vendredi 6 octobre avec le talentueux Teta et le trio mauricien The Clarisse Sisters est aussi suspendu, tout comme le concert de Lalatiana et Rija Randrianaivosoa prévu pour le 12 octobre.

Remboursement. Ces annulations en cascade dans des institutions qui prévoient leurs programmations des mois à l'avance sont un vrai casse-tête pour les responsables. Car il faut à la fois gérer les annulations et les appréhensions du public.

Le remboursement pour toutes les préventes est impératif pour éviter la colère des clients. Pour les artistes étrangers, difficile de donner une date ultérieure, car les voyages et les séjours font souvent partie d'une tournée internationale et donc pratiquement impossible de trouver une autre date. Pour les artistes malgaches qui sont déjà sur place, il est tout de même possible de reculer la date du concert, ultérieurement.

Mais puisque pour l'heure, il est interdit d'organiser des manifestations publiques jusqu'au 8 octobre, voire pour les deux premières semaines du mois, les spectacles sont reportés vers la fin du mois... ou pas. Qui vivra verra !