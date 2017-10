Madagascar: Facto Saatchi & Saatchi - « Le marché de la publicité s'est fortement développé »,

Selon Xavier Fischer, le nouveau directeur de la création

Après avoir dirigé pendant six ans l'équipe créative au sein de l'agence Facto Saatchi & Saatchi Madagascar, élue pour la 3e fois consécutive meilleure agence créative, David Alexandre Calmel, qui plus est le directeur général adjoint va quitter Madagascar pour s'installer au Canada.

Son successeur est Xavier Fischer qui connaît bien la Grande île car il a été déjà directeur de la création de l'agence durant la période 2003-2008. « Depuis ce temps, le marché de la publicité s'est fortement développé. Il y a des choses qui redémarrent au niveau économique », a-t-il confié lors d'une soirée à l'occasion de ce changement de direction de l'agence Facto Saatchi & Saatchi qui s'est tenue avant-hier à La Plantation à Ankorondrano.

Cultures. « Ma priorité est d'être à l'écoute des clients et des consommateurs à Madagascar tout en ayant un regard plus large et plus diversifié au niveau économique, social et surtout culturel. J'ai l'intention de creuser l'art et la culture ainsi que les valeurs malgaches. En effet, on s'adresse aux Malgaches et non pas aux Chinois ni aux Européens. Leurs cultures ne sont pas les mêmes », a-t-il précisé.

Par ailleurs, ce nouveau directeur de la création de l'agence Facto Saatchi & Saatchi a souligné que son rôle est de créer un lien entre les consommateurs et les annonceurs qui sont ses clients, et ce, en s'intéressant sur tout l'univers économique et à tous les concurrents afin de trouver des idées spécifiques. Rappelons que cette agence, leader de la communication dans la région Indianocéanique, se démarque par ses capacités d'accompagner les marques pour en faire des Lovemarks. Par contre, David Alexandre Calmel, le directeur de la création sortant a soulevé que faire de la communication est un vrai challenge.