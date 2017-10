Burkina Faso: Contractualisation dans le PPP - Des contrôleurs d'Etat s'apprêtent pour la veille

L'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) organise, du 4 au 6 octobre 2017 à Ouagadougou, un séminaire de formation au profit d'une trentaine de membres de l'institution sous le thème : «Les Contrôleurs d'Etat dans le processus de contractualisation et d'exécution des projets en Partenariat public-privé».

Les contrôleurs d'Etat sont interpellés sur la bonne mise en exécution des projets Partenariat public-privé (PPP). Pour ce faire, l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), avec le concours d'une équipe de formateurs venue du Benin, du Sénégal et de l'espace UEMOA, vont outiller, du 4 au 6 octobre 2017 à Ouagadougou, une trentaine de contrôleurs d'Etat sur le processus de contractualisation et d'exécution des projets en PPP.

Pour le représentant des formateurs, Nourou Dine Saka Saley, il est question de doter les Contrôleurs d'Etat dans l'exercice de leur fonction, de tout ce qu'il y a comme outils pour savoir déceler les vices et les risques dans la contractualisation des contrats engageant la vie des populations. Puisqu' à l'entendre, il y a des contrats financés par l'usager et le public. «Il faut que les Contrôleurs d'Etat sachent qu'une fois le contrat signé, ce qui oblige la société à exécuter le marché d'une manière loyale et convenable», a-t-il fait savoir.

Car, selon M. Saley, il y a toute une chaine de valeur qui part de la négociation du contrat, et même avant l'évaluation du besoin jusqu'à l'exécution. Ainsi, a-t-il poursuivi, il faut assurer le minimum de risques, qu'ils soient financier ou social. Dans le cadre spécifique du Burkina Faso, le rôle de contrôleur d'Etat est de «s'assurer» de tout ce qu'il faut, et se mettre à la place du privé. A cela, s'ajoute son rôle régalien du contrôle de l'intérêt général et de l'assurance sur la bonne gestion des Fonds. Le contrôleur général d'Etat, Luc Marius Ibriga, a indiqué que dans un contrat liant l'Etat au secteur privé, il y a lieu d'être vigilant au moment de la contractualisation. Parce que, pour lui, s'il y a une erreur, des conséquences lourdes peuvent survenir.

La même rigueur, a-t-il ajouté, doit être de mise au moment de l'exécution. Il est donc nécessaire, selon Luc Marius Ibriga, d'avoir des connaissances pour un suivi pour éviter tous les risques possibles, à savoir, par exemple, des projets morts nés ou non exécutés. «La facilitation des processus dans les contrats PPP votés par l'Assemblée nationale exige une très grande vigilance de la part des contrôleurs d'Etat afin d'éviter que l'Etat ne s'engage dans des processus sans lendemains », a-t-il dit. D'où l'importance, a souligné M. Ibriga, de l'organisation de cette première série de formation à l'endroit des Contrôleurs d'Etat afin de leur permettra de mieux exercer leur rôle qui est d'interpeller le gouvernement.